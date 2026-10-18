Il Milan negli ultimi 13 campionati ha battuto l'Atalanta a San Siro solo due volte

Un dato clamoroso alla vigilia di Milan-Atalanta: solo due vittorie per i rossoneri contro la Dea a San Siro negli ultimi 13 campionati

Il Milan domani pomeriggio alle ore 18 ritornerà a San Siro e lo farà per affrontare l'Atalanta di mister Maurizio Sarri. Una partita che non è mai banale, specialmente nell'ultimo decennio con la Dea che è diventata una big del calcio italiano. Ma storicamente è sempre stata un'avversaria ostica per il Diavolo. Addirittura c'è un dato che racconta molto bene la difficoltà del Milan di superare l'Atalanta, nelle partite giocate tra le mura di San Siro: un mezzo tabù che domani Amorim cercherà di sfatare.

Andando al dunque: il Milan negli ultimi 13 campionati ha vinto a San Siro contro l'Atalanta solamente in due occasioni, peraltro consecutive. La prima fu lo storico 2-0 targato Leao e Theo che indirizzò il Diavolo alla vittoria dello Scudetto, nel maggio 2022; la seconda nella stagione successiva, nel mese di febbraio, un'altra vittoria per 2-0. La striscia negativa è iniziata nella stagione 2014/2015: fino alla partita dell'anno dello Scudetto, il Milan non è riuscito a battere la Dea a San Siro per sette campionati di fila. Dopo le due vittorie nel 2022 e 2023, sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. Attualmente c'è una striscia aperta di due sconfitte consecutive. In generale negli ultimi 13 campionati, il Milan in casa contro l'Atalanta ha registrato 2 vittorie, 6 sconfitte e 5 pareggi.