Ravezzani non ha dubbi: “Sbagliato mandare Camarda al Lecce, deve farsi le ossa in Serie B”

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta la vittoria del Milan sul Salisburgo per 4-0.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la vittoria del Milan sul Salisburgo e le prestazioni di alcuni singolo. Di seguito le sue parole.

“Su Camarda hanno sbagliato il Milan e forse non so anche chi ha consigliato Camarda, perché lui ha bisogno di andare a giocare in Serie B a diciotto anni. Camarda non è Yamal, deve crescere, deve trovare fiducia in sé stesso, deve forse anche trovare quella forza fisica che con l'età gli arriverà; e mandarlo subito a Lecce l'anno scorso dove è andato male e pensare che sia lui l'unica alternativa come punta a Goncalo Ramos è un errore per il Milan e secondo me anche un errore per Camarda, che bisogna invece riuscire a tirare un po' fuori da questo cono di luce eccessiva che rischia poi di bruciarlo, per farlo sbagliare con calma ed essere impiegato senza tutte le attese che gravano su un giocatore così giovane”.