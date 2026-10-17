MN - Luis Enrique non ci sta: "Torres meglio di Ramos? Non è vero, Gonçalo ci ha fatto vincere tutto. Puoi essere non d'accordo"

Le parole rilasciate in esclusiva alla redazione di MilanNews di Luis Enrique sulla differenza tra Ferran Torres e Gonçalo Ramos.

Luis Enrique ha risposto alla domanda del nostro giornalista Alessandro Schiavone, che gli ha chiesto perché Ferran Torres (7 gol in 8 partite con il PSG tra Ligue 1 e Champions League finora) si sia inserito meglio di Gonçalo Ramos sotto la Torre Eiffel. Il nuovo rossonero segnò soltanto un gol in più, ma in 41 presenze complessive nelle due competizioni nella passata stagione.

"Credo che Gonçalo Ramos sia stato un giocatore sensazionale per me, da allenatore. Tu... puoi avere un'opinione diversa! Gonçalo Ramos ha fatto di tutto! È stato qui per tre anni e abbiamo vinto quasi tutto. È stato molto importante!"

Ferran Torres, però, segna di più (quasi un gol a partita di media), partecipa maggiormente al gioco e dialoga meglio con Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.

"Questo perché Ferran è un giocatore diverso, con maggiore mobilità e più capacità di gestire le azioni offensive. Ma non posso dire nulla di negativo su un giocatore come Gonçalo Ramos!"