Pazzini su Gonçalo Ramos: "Va portato negli ultimi 25 metri a concludere palleggiando nello stretto"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il grande doppio ex della partita Giampaolo Pazzini ha presentato la sfida in programma oggi pomeriggio a San Siro tra il Milan e l'Atalanta. Questo un interessante estratto delle sue parole sul momento del Milan di Amorim:

Perché Ramos sta faticando?

"I gol che ha segnato con la nazionale e poi a Salisburgo in Europa League magari lo alleggeriranno un po’, ma non bisogna dimenticarsi che la maglia del Milan pesa molto. Anche per chi come lui ha vinto le ultime due Champions. Per me resta un attaccante molto bravo, che però va servito in una certa maniera: tecnicamente è forte, gioca bene con la squadra, ma non attacca la profondità e va portato negli ultimi 25 metri a concludere palleggiando nello stretto".