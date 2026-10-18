Ramos mette nel mirino l'Atalanta: il gol in Serie A manca da due mesi

Il Milan si prepara all'importante sfida di questa sera contro l'Atalanta. Alle 18.00 la sfida di San Siro contro la Dea, e le ultime caratteristiche a San Siro non sono di certo positive a Milano. A caccia di gol anche Gonçalo Ramos, a secco dalla sfida contro il Venezia in Serie A.

RAMOS DEVE SBLOCCARSI IN SERIE A

Sono passati 50 giorni dall'unico gol di Gonçalo Ramos in Serie A, segnato il 28 agosto contro il Venezia. In Europa e con il Portogallo il numero 9 continua a trovare la rete, ma in campionato fatica: appena 6 tiri nello specchio, 1,99 xG e 28 tocchi in area in sei partite. Amorim continua a credere in lui, ma il Milan lo ha acquistato per 73.1 milioni soprattutto per segnare, quello che comunque gli è riuscito bene a Parigi. Il portoghese, nonostante il digiuno, ma adesso deve ritrovare il gol anche a San Siro.