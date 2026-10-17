Primo Piano Probabile formazione Milan-Atalanta: centrocampo inedito e un paio di ballottaggi

Dopo la prima trasferta europea, 0-4 al Salisburgo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato per tornare alla vittoria. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la settima giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto per domenica 18 ottobre alle 18:00, ci sarà la sfida contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 80 Musah 14 Modric 22 Moreira

12 Rabiot 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Cisse-Pulisic, Moreira-Estupinan

Indisponibili: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO MILAN-ATALANTA, LE ULTIME NOTIZIE

Dopo il fruttuoso turnover nella trasferta di Europa League a Salisburgo, contro l'Atalanta a San Siro Ruben Amorim tornerà a schierare la formazione titolare; è probabile che ci sia nuovamente il 3-4-2-1. In difesa torna Gila che completa il terzetto con De Winter e Pavlovic, mentre tra centrocampo e attacco ci sono diverse novità e ballottaggi. Mediana a due Modric-Musah, con Chukwueze a destra e uno fra Moreira ed Estupinan a sinistra. Sulla trequarti viene avanzato Rabiot, accompagnato da uno tra Cisse e Pulisic; anche se immaginiamo che lasciar fuori il classe 2006 dopo una tripletta può essere difficile. In attacco torna dall'inizio Gonçalo Ramos. Indisponibili i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers.

MILAN-ATALANTA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Mondin – Yoshikawa

IV uomo: Sozza

VAR: Camplone

AVAR: Prontera

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTTA

Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Sky Sport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it