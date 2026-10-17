Probabile formazione Milan-Atalanta: centrocampo inedito e un paio di ballottaggi
Dopo la prima trasferta europea, 0-4 al Salisburgo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato per tornare alla vittoria. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la settima giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto per domenica 18 ottobre alle 18:00, ci sarà la sfida contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 80 Musah 14 Modric 22 Moreira
12 Rabiot 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Cisse-Pulisic, Moreira-Estupinan
Indisponibili: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
VERSO MILAN-ATALANTA, LE ULTIME NOTIZIE
Dopo il fruttuoso turnover nella trasferta di Europa League a Salisburgo, contro l'Atalanta a San Siro Ruben Amorim tornerà a schierare la formazione titolare; è probabile che ci sia nuovamente il 3-4-2-1. In difesa torna Gila che completa il terzetto con De Winter e Pavlovic, mentre tra centrocampo e attacco ci sono diverse novità e ballottaggi. Mediana a due Modric-Musah, con Chukwueze a destra e uno fra Moreira ed Estupinan a sinistra. Sulla trequarti viene avanzato Rabiot, accompagnato da uno tra Cisse e Pulisic; anche se immaginiamo che lasciar fuori il classe 2006 dopo una tripletta può essere difficile. In attacco torna dall'inizio Gonçalo Ramos. Indisponibili i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers.
MILAN-ATALANTA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Mondin – Yoshikawa
IV uomo: Sozza
VAR: Camplone
AVAR: Prontera
DOVE VEDERE MILAN-ATALANTTA
Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: San Siro
TV: Dazn, Sky Sport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan