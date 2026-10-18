Amorim cambia ancora: ritorno al 3-4-2-1 e Atalanta da sfatare

Amorim cambia ancora spartito per la sfida contro l'Atalanta

Il 4-0 di Salisburgo non è bastato a convincere del tutto Ruben Amorim. Il tecnico portoghese lo aveva però già lasciato intendere nel post partita, quando aveva sottolineato errori in costruzione e qualche disattenzione di troppo. Evidentemente, l'analisi a freddo ha confermato quelle sensazioni: contro l'Atalanta il Milan è pronto a cambiare ancora, sia negli uomini che nell'impostazione del gioco.

TORNA IL 3-4-2-1, RABIOT PIÙ ALTO E CISSE CONFERMATO

Dal 4-2-3-1 visto in Austria si dovrebbe tornare al 3-4-2-1, anche se con Amorim i numeri raccontano solo una parte della storia. Davanti a Maignan dovrebbe rientrare Gila, al fianco di De Winter e Pavlovic. In mezzo spazio a Modric e Musah, coppia pensata per dare qualità ma anche dinamismo alla mediana.

Più avanti, invece, Rabiot potrebbe agire da trequartista atipico affianco all'uomo del momento, Alphadjo Cisse. Sugli esterni tornano Chukwueze e Diego Moreira, mentre al centro dell'attacco ci sarà il solito Gonçalo Ramos.

ATALANTA BESTIA NERA E RECORD NEL MIRINO

La sfida resta però tutt'altro che semplice. Negli ultimi undici anni il Milan ha battuto l'Atalanta a San Siro soltanto due volte, nel 2022 e nel 2023, mentre negli ultimi sei confronti diretti casalinghi i rossoneri non sono mai riusciti a vincere. Amorim proverà quindi a spezzare una tradizione negativa e a scrivere una piccola pagina di storia del Milan: potrebbe infatti diventare il terzo allenatore del Milan a restare imbattuto nelle prime sette panchine di Serie A.