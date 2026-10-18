Milan, contro l'Atalanta per sfatare un tabù: il dato curioso

Il Milan si prepara all'importante sfida di questa sera contro l'Atalanta. Alle 18.00 la sfida di San Siro contro la Dea, e le utlime caratteristiche a San Siro non sono di certo positive a Milano.

Il Milan infatti, non vince contro l'Atalanta da sei match di fila in Serie A (2N, 4P) e solo una volta nella propria storia i rossoneri hanno mancato il successo per una serie di match consecutivi più lunga contro i bergamaschi nel massimo campionato: sette, tra novembre 2015 e settembre 2018 (5N, 2P). Inoltre. solo contro la Juventus (47), l'Atalanta ha pareggiato più match che contro il Milan (46), nella propria storia in Serie A - completano il bilancio 55 vittorie rossonere e 29 successi della Dea.