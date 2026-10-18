Amorim e un record da inseguire: potrebbe essere il terzo nella storia del Milan

Dopo la bella e convincente vittoria in Europa League sul campo del Salisburgo, il Milan di Ruben Amorim tornerà questa sera a giocare un'altra e importante sfida in campionato. Per il Diavolo, l'avversario sarà l'Atalanta di Maurizio Sarri, reduce dalle vittoria in Conference League contro il Pafos ma decimata dagli infortuni, l'ultimo è capitato a Giacomo Raspadori, out almeno due settimane. Nonostante questi problemi, i nerazzurri rimangono una squadra complicata storicamente per il Milan. Gli ultimi numeri raccontano di un'Atalanta imbattuta da 6 sfide consecutive contro il Milan in Serie A: in tale parziale, gli orobici hanno conquistato 4 vittorie e 2 pareggi. Per Amorim sarà dunque una serata ostica, alla ricerca di un record che potrebbe coinvolgerlo nella storia del Milan:

AMORIM NELLA STORIA DEL MILAN?

Ruben Amorim (3V, 3N) potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (3V, 4N) e Luis Carniglia nel 1963 (4V, 3N). Inoltre, il Milan è rimasto imbattuto nelle prime sei giornate di questa Serie A (3V, 3N) e l'ultima volta che i rossoneri hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle prime sette gare stagionali disputate nel torneo risale al 2021/22 (6V, 1N in quel caso).