Pellegatti controcorrente: “Tresoldi forte e segna, ma per quelle cifre vorrei una certezza in attacco”

Carlo Pellegatti commenta l’indiscrezione della Gazzetta dell’interesse del Milan per Tresoldi.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport riguardo un possibile interessamento del Milan per Nicolò Tresoldi, attaccante del Brugge. Queste le sue parole.

"Oggi la Gazzetta si lancia in questa indiscrezione di un Milan che vorrebbe Tresoldi, l'attaccante che ha realizzato tre gol contro l'Inter nell'ultima partita di Champions League a San Siro. Non so se sia una cosa un po' forzata, un desiderio un po' lontano o abbia un fondamento. Tresoldi è milanista però è un ragazzo giovane, abbiamo già dei ragazzi giovani. Dovrebbe costare una cifra piuttosto importante. Ecco, viva i giovani, però io vorrei in ogni caso giocatori ancora più affermati nel ruolo di centravanti, ancora più sicurezze, perché i gol sono stati belli, è un giocatore che segna, però se devo fare un altro investimento alto per quello che riguarda il centravanti vorrei figure ancora più sicure".