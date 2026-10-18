Pazzini su Modric: "Mi sarebbe piaciuto molto giocare con lui..."

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il grande doppio ex della partita Giampaolo Pazzini ha presentato la sfida in programma oggi pomeriggio a San Siro tra il Milan e l'Atalanta. Questo un interessante estratto delle sue parole su Luka Modric:

"Amorim? Ho grande fiducia nel suo lavoro perché mi è sempre piaciuto, fin dai tempi dello Sporting che vinceva grazie a pressing alto, intensità, qualità nel palleggio e...un terminale offensivo come Gyokeres. Ha bisogno di tempo perché la scorsa estate è stata particolare, con il ritorno in ritardo di alcuni nazionali dal Mondiale e l’infortunio di Pulisic. Mi sembra che, a parte il ko contro il Benfica e il pareggio con il Sassuolo, abbia ottenuto buoni risultati".

Le sarebbe piaciuto giocare con Luka Modric?

"Tantissimo perché è un giocatore pazzesco, un… Pallone d’oro. Credo che questo sia il modo migliore per descriverlo".