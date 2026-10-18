Milan-Atalanta, sfida da svolta: più pressione su Amorim, Sarri cerca il rilancio

Milan-Atalanta sfida dal valore specifico importante per entrambe le formazioni

Milan e Atalanta si affrontano a San Siro con la necessità di dare una svolta al proprio campionato. I rossoneri sono ancora imbattuti, ma i pareggi con Juventus, Lazio e Sassuolo li hanno rallenti fino a -7 dall'Inter capolista. Più complicata la partenza della Dea, ferma invece a 9 punti.

Le maggiori pressioni saranno ovviamente su Ruben Amorim, chiamato a trovare continuità e identità dopo i tanti cambi tattici. Per Sarri, invece, la sfida avrà anche un sapore particolare dopo i vecchi incroci mancati con il Milan e la sua panchina.