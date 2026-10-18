Diddi punge Amorim: "Se credi così tanto in Camarda, non lo togli in una partita in cui può segnare"

E' stato sin qui un avvio di stagione complicato per Francesco Camarda. Soltanto tre presenze ufficiali, l'ultima in Europa League titolare nella bella vittoria contro il Salisburgo, senza però lasciare tracce di sè. Non ha fatto molto bene Francesco Camarda, apparso ancora un po' lento e in difficoltà di manovra- Normale.

Il ragazzo ha giocato pochissimo in questi ultimi anni. Così, della situazione di Camarda, in un breve estratto nel canale Youtube di Carlo Pellegatti ne ha parlato così, il match analyst e tattico Luca Diddi: "Sto discutendo che non andava tolto Camarda, perché se te credi in Camarda, in una partita che lui può anche trovare il gol, quel gol per il giocatore è importante”.