Ora tocca a Gonçalo Ramos: contro l'Atalanta serve il salto di qualità
La serata di oggi contro l'Atalanta può diventare un passaggio importante per Gonçalo Ramos. Il Milan ha investito tantissimo su di lui in estate e lo ha scelto come riferimento offensivo del nuovo progetto, ma fin qui in Serie A il rendimento sotto porta non è stato all'altezza delle aspettative. Il portoghese ha segnato soltanto contro il Venezia in campionato, e in diverse partite è rimasto troppo lontano dalle zone nelle quali riesce e deve essere pericoloso.
TANTA CORSA, POCHI PALLONI GIUSTI
Ramos non è mancato per atteggiamento in questi primi mesi di stagione. Ha lavorato molto per la squadra, corso tanto e spesso più dei compagni, ma questo non si è tradotto in occasioni da gol. Contro Juventus, Lazio e Lecce non è riuscito a centrare lo specchio, anche perché il Milan lo ha servito spesso con cross dalla trequarti invece di coinvolgerlo attraverso combinazioni strette e palloni giocati dentro l'area.
Ed è proprio qui che dovrà intervenire Amorim. Ramos rende meglio quando può dialogare nello stretto, attaccare la profondità e ricevere vicino alla porta. Se viene isolato, rischia di diventare innocuo.
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