Ora tocca a Gonçalo Ramos: contro l'Atalanta serve il salto di qualità

La partita di oggi contro l'Atalanta può diventare importante per il prosieguo della stagione di Gonçalo Ramos, a secco dal Venezia in Serie A

La serata di oggi contro l'Atalanta può diventare un passaggio importante per Gonçalo Ramos. Il Milan ha investito tantissimo su di lui in estate e lo ha scelto come riferimento offensivo del nuovo progetto, ma fin qui in Serie A il rendimento sotto porta non è stato all'altezza delle aspettative. Il portoghese ha segnato soltanto contro il Venezia in campionato, e in diverse partite è rimasto troppo lontano dalle zone nelle quali riesce e deve essere pericoloso.

TANTA CORSA, POCHI PALLONI GIUSTI

Ramos non è mancato per atteggiamento in questi primi mesi di stagione. Ha lavorato molto per la squadra, corso tanto e spesso più dei compagni, ma questo non si è tradotto in occasioni da gol. Contro Juventus, Lazio e Lecce non è riuscito a centrare lo specchio, anche perché il Milan lo ha servito spesso con cross dalla trequarti invece di coinvolgerlo attraverso combinazioni strette e palloni giocati dentro l'area.

Ed è proprio qui che dovrà intervenire Amorim. Ramos rende meglio quando può dialogare nello stretto, attaccare la profondità e ricevere vicino alla porta. Se viene isolato, rischia di diventare innocuo.