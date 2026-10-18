Ravezzani: “Camarda non può essere la seconda punta, Cisse ha un senso del gol da non sottovalutare”

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta la vittoria del Milan sul Salisburgo per 4-0.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la vittoria del Milan sul Salisburgo e le prestazioni di alcuni singolo. Di seguito le sue parole.

“Questa sera è stata la conferma, a mio avviso, che il Milan oggi non può pensare che se non c'è Gonçalo Ramos gioca Camarda, ma può farlo Cisse, il quale è un giocatore che ha un senso del gol che noi tutti abbiamo sottovalutato. Se voi pensate ai due gol della tripletta che ha fatto Cisse, i primi due gol, sono due gol apparentemente facili, un colpo di testa e un piattone che mette la palla al secondo palo, ma sono tecnicamente ineccepibili e soprattutto frutto di un calciatore che non ha paura quando si tratta di andare a concludere a rete".