Ravezzani: “Camarda non può essere la seconda punta, Cisse ha un senso del gol da non sottovalutare”
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Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta la vittoria del Milan sul Salisburgo per 4-0.
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato e commentato la vittoria del Milan sul Salisburgo e le prestazioni di alcuni singolo. Di seguito le sue parole.
“Questa sera è stata la conferma, a mio avviso, che il Milan oggi non può pensare che se non c'è Gonçalo Ramos gioca Camarda, ma può farlo Cisse, il quale è un giocatore che ha un senso del gol che noi tutti abbiamo sottovalutato. Se voi pensate ai due gol della tripletta che ha fatto Cisse, i primi due gol, sono due gol apparentemente facili, un colpo di testa e un piattone che mette la palla al secondo palo, ma sono tecnicamente ineccepibili e soprattutto frutto di un calciatore che non ha paura quando si tratta di andare a concludere a rete".
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