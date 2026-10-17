Diddi ricorda: “Il Milan ha fatto un investimento su Jashari, deve crederci e dargli continuità”

L’analisi e i commenti di Luca Diddi su Salisburgo-Milan 0-4.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato la partita vinta dai rossoneri sul Salisburgo per 4-0. Queste le sue parole.

“Il Milan ha fatto un investimento importante su Jashari. È un altro di quei giocatori che in questo momento il Milan lo giudica da una singola partita, l'ha sempre giudicato così perché è arrivato, purtroppo si è fatto male subito, poi è rientrato, rinfortunato, non ha avuto continuità. Allora, te hai fatto un investimento su Jashari e dunque la prima cosa da fare è credere in lui. Se credi in Jashari ne fa otto da titolare di fila. Dopo otto da titolare di fila il Milan deve decidere è buono non è buono”.