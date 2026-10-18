Barça invincibile, Yamal extraterrestre : 5-2 al Betis, 9° vittoria di fila e 48 gol segnati

Il Barcellona vince la nona partita di fila in campionato battendo il Betis per 5-2.

Questa sera il Barcellona, dopo la vittoria per 1-4 sul campo del Galatasaray, è stato ospite del Real Betis allo stadio La Cartuja de Sevilla. I precedenti in campionato (e non solo) sono spaventosi: 8 vittorie di fila e 34 gol segnati con una media di 4,25 gol a partita. Le attese sono state ampiamente rispettate perché i Blaugrana hanno rifilato altri 5 gol ai propri avversari e si sono portati al primo posto solitario in classifica.

Da menzionare il gol dello 0-1 di Lamine Yamal, una delle ennesime perle tirate fuori dal giocatore più forte del mondo per distacco. Con le due partite di Champions League la squadra di Flick fa 11/11, con 39 gol fatti nella Liga in 9 giornate, con una media di 4,3 gol a partita, che diventano 48 in 11 partite. Una squadra che se dovesse mantenere queste medie realizzative non avrebbe rivali in nessuna competizione.