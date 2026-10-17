Primo Piano Tutti sappiamo del solo allenamento verso l'Atalanta, ma in realtà Amorim ne ha fatti due

Considerando che c'è un solo allenamento in campo tra Salisburgo e Atalanta, Amorim ha ben pensato di fare una seduta con i suoi davanti ai microfoni.

Potrebbe sembrare esagerato, forse eccessivo, anche borioso per certi aspetti, ma l'atteggiamento di Ruben Amorim dopo la vittoria contro il Salisburgo non ha difetti. Il riferimento è alle dichiarazioni del post partita, caratterizzate più dalla non soddisfazione per la prestazione che dalla gioia per lo 0-4 agli austriaci: “In altre partite abbiamo avuto più controllo, ma oggi (giovedì, ndr) siamo riusciti a fare gol. Penso che a livello di prestazione generale abbiamo disputato partite migliori, ma poi si guarda solo il risultato. Però ovviamente sono contento della vittoria. Penso che in altre partite abbiamo giocato meglio, da squadra. A Salisburgo abbiamo giocato bene, ma in alcune situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto gol. Abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c'è da lavorare”.

PERCHÈ QUESTE DICHIARAZIONI DI AMORIM

Nella valutazione e nell'analisi di queste dichiarazioni, oltre al carattere dello stesso allenatore, bisogna tenere a mente il suo modo di allenare, votato al gioco, al possesso palla, all'attenzione al posizionamento e ai movimenti giusti con la palla tra i piedi. E il Milan, pur vincendo per 0-4 contro il Salisburgo, quanche errore di troppo in questi ambiti lo ha fatto. Sono state diverse, infatti, le palle perse in costruzione: Amorim ha addirittura citato cinque occasioni nelle quali il Salisburgo, se fosse stato più preciso, avrebbe potuto fare gol; il punto è che, contro una squadra più dotata rispetto agli austriaci - come potrebbe essere l'Atalanta domani - quelle disattenzioni rischi di pagarle in maniera più pesante. Ecco perché, nonostante la vittoria di grandi proporzioni, Amorim non ha di certo esagerato nel far rendere subito conto ai suoi delle cose da NON ripetere nelle prossime partite; considerando che c'è un solo allenamento in campo tra Salisburgo e Atalanta, il tecnico ha ben pensato di fare una seduta con i suoi davanti ai microfoni della RedBull Arena.