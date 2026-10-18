Rabiot come Çalhanoglu? Il francese potrebbe presto raggiungere l'ex numero dieci rossonero

Adrien Rabiot sarà ancora titolare nel centrocampo rossonero. L'ex PSG e Juve è ormai un punto fermo del centrocampo di Amorim e del suo Milan. Così, queste alcune interessanti statistiche sulla stagione di Rabiot in rossonero:

RABIOT SEMPRE DECISIVO

Dopo l'assist con la Lazio e i gol contro Lecce e Sassuolo, Adrien Rabiot potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per quattro match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei. Inoltre, l'ultimo centrocampista ad esserci riuscito con la maglia del Milan in Serie A è stato Hakan Çalhanoglu a dicembre 2020 (un assist a partita contro Parma, Genoa e Sassuolo, un gol e due passaggi vincenti contro la Lazio).