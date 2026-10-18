Pazzini con fiducia: "Credo nel lavoro di Amorim sin dai tempi dello Sporting"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il grande doppio ex della partita Giampaolo Pazzini ha presentato la sfida in programma oggi pomeriggio a San Siro tra il Milan e l'Atalanta. Questo un interessante estratto delle sue parole sul momento del Milan di Amorim:

Pazzini, che gara sarà Milan-Atalanta?

"Non credo spettacolare perché, cambiando molto rispetto alla scorsa stagione, entrambe le squadre hanno avuto delle logiche difficoltà iniziali: adesso sono in ripresa e, anche se non sono al massimo e non hanno un gioco fluido come i tecnici vorrebbero, possono crescere ancora. Amorim? Ho grande fiducia nel suo lavoro perché mi è sempre piaciuto, fin dai tempi dello Sporting che vinceva grazie a pressing alto, intensità, qualità nel palleggio e...un terminale offensivo come Gyokeres. Ha bisogno di tempo perché la scorsa estate è stata particolare, con il ritorno in ritardo di alcuni nazionali dal Mondiale e l’infortunio di Pulisic. Mi sembra che, a parte il ko contro il Benfica e il pareggio con il Sassuolo, abbia ottenuto buoni risultati".