Pazzini con fiducia: "Credo nel lavoro di Amorim sin dai tempi dello Sporting"

Pazzini con fiducia: "Credo nel lavoro di Amorim sin dai tempi dello Sporting"MilanNews.it
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Oggi alle 13:24News
di Niccolò Crespi

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il grande doppio ex della partita Giampaolo Pazzini ha presentato la sfida in programma oggi pomeriggio a San Siro tra il Milan e l'Atalanta. Questo un interessante estratto delle sue parole sul momento del Milan di Amorim:

Pazzini, che gara sarà Milan-Atalanta?

"Non credo spettacolare perché, cambiando molto rispetto alla scorsa stagione, entrambe le squadre hanno avuto delle logiche difficoltà iniziali: adesso sono in ripresa e, anche se non sono al massimo e non hanno un gioco fluido come i tecnici vorrebbero, possono crescere ancora. Amorim? Ho grande fiducia nel suo lavoro perché mi è sempre piaciuto, fin dai tempi dello Sporting che vinceva grazie a pressing alto, intensità, qualità nel palleggio e...un terminale offensivo come Gyokeres. Ha bisogno di tempo perché la scorsa estate è stata particolare, con il ritorno in ritardo di alcuni nazionali dal Mondiale e l’infortunio di Pulisic. Mi sembra che, a parte il ko contro il Benfica e il pareggio con il Sassuolo, abbia ottenuto buoni risultati".  