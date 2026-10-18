Cardinale assente a Milan-Atalanta: seguirà la gara dagli States

Cardinale assente a Milan-Atalanta: seguirà la gara dagli StatesMilanNews.it
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Oggi alle 11:24News
di Lorenzo De Angelis
Per la prima volta in stagione Gerry Cardinale non assisterà a una partita del Milan in campionato

Per la prima volta in questa stagione di Serie A Gerry Cardinale non sarà presente a San Siro per assistere a Milan-Atalanta. Il numero uno di RedBird seguirà infatti la sfida direttamente dagli Stati Uniti, restando comunque aggiornato sull'andamento della squadra rossonera in un appuntamento importante per il campionato. 

Il proprietario rossonero dovrebbe però tornare al seguito della squadra già a partire dalla prossima settimana, quando il Milan sarà invece impegnato nella trasferta di Udine. 