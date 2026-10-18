Contro l'Atalanta potrebbe tornare la coppia Ramos-Cisse
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Contro l'Atalanta potrebbe tornare la coppia Amorim-Cisse
Il gol segnato a Salisburgo può rappresentare la volta per Gonçalo Ramos, fermo a una sola rete in Serie A dal 28 agosto contro il Venezia. Il portoghese, costato 73,1 milioni ha bisogno di ritrovare continuità sotto porta e contro l'Atalanta tornerà titolare.
Al suo fianco potrebbe esserci ancora Alphadjo Cisse, reduce dalla tripletta in Europa League e in ballottaggio con Pulisic. Ramos e Cisse hanno già toccato insieme più volte e Amorim potrebbe una coppia capace di unire fisicità, qualità e profondità.
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