Contro l'Atalanta potrebbe tornare la coppia Ramos-Cisse

Contro l'Atalanta potrebbe tornare la coppia Amorim-Cisse

Il gol segnato a Salisburgo può rappresentare la volta per Gonçalo Ramos, fermo a una sola rete in Serie A dal 28 agosto contro il Venezia. Il portoghese, costato 73,1 milioni ha bisogno di ritrovare continuità sotto porta e contro l'Atalanta tornerà titolare.

Al suo fianco potrebbe esserci ancora Alphadjo Cisse, reduce dalla tripletta in Europa League e in ballottaggio con Pulisic. Ramos e Cisse hanno già toccato insieme più volte e Amorim potrebbe una coppia capace di unire fisicità, qualità e profondità.