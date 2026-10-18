Udinese-Milan, trasferta a 65€. La Curva Sud denuncia: "La vergogna di ripete!"

La denuncia della Curva Sud Milano e AIMC per i costi dei biglietti della trasferta di Udine

Con un duro comunicato pubblicato sui propri canali social, la Curva Sud Milano in collaborazione con AIMC ha denunciato il costo dei biglietti per la trasferta di Udine in programma la prossima settimana. Di seguito quanto si legge:

"UDINESE-MILAN: 65 EURO LA VERGOGNA SI RIPETE!

La Tifoseria organizzata non sarà presente a Udine! Un anno fa avevamo manifestato il nostro dissenso per i prezzi del settore ospiti da bagarinaggio legalizzato imposti dalla società friulana (col tacito assenso della Lega). Oggi purtroppo prendiamo atto che nulla è cambiato!

La nostra decisione è chiara: non intendiamo più foraggiare le società che lucrano spudoratamente sulle tifoserie ospiti in base al bacino di tifosi. Non è più concepibile ed accettabile che per lo stesso seggiolino in trasferta, alcune tifoserie paghino 20€ (cosa buona e giusta per la quale ci battiamo ormai da anni), mentre altre vedano triplicato il costo del biglietto solo perché numericamente in grado di riempire stadi spesso deserti.

Altrettanto intollerabile è la gestione dei biglietti in trasferta: siamo nel 2026 e i tifosi che seguono SEMPRE la propria squadra in trasferta non hanno diritto né ad una sorta di prelazione, né tanto meno ad una quota biglietti riservata.

INVITIAMO QUINDI TUTTI I TIFOSI MILANISTI DI QUALSIASI REGIONE, A NON PRESTARE IL FIANCO A QUESTI SCIACALLI, DISERTANDO IN MASSA IL SETTORE OSPITI ed IL SETTORE CURVA SUD DI UDINE, PER DARE UN SEGNALE FORTE CONTRO QUESTO SISTEMA MARCIO! (questa dei prezzi è una battaglia che riguarda tutti indistintamente)

Curva Sud Milano

AIMC - Associazione Italiana Milan Club".