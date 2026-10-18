Amorim mischia le carte contro l'Atalanta: Gila e Modric titolari, dubbio Cisse-Pulisic

Amorim mischia le carte contro l'Atalanta: Gila e Modric titolari, dubbio Cisse-PulisicMilanNews.it
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Oggi alle 10:24News
di Lorenzo De Angelis
Le probabili scelte di formazione di Ruben Amorim per la sfida delle 18 contro l'Atalanta

Ruben Amorim prepara diversi cambi per la sfida delle 18 contro l'Atalanta. In difesa tornerà titolare Mario Gila, con De Winter e Pavlovic. A sinistra ballottaggio tra Moreira ed Estupinan, mentre Bartesaghi dovrebbe nuovamente partire dalla panchina nonostante un'ottima prestazione a Salisburgo. 

In mezzo rientrerà Modric, affianco da Musah e Rabiot, che agirà sulla trequarti alle spalle di Gonçalo Ramos. Sicuro sulla fascia destra Samuel Chukwueze, mentre l'ultimo posto disponibile alle spalle dell'attaccante portoghese se lo giocano Cisse e Pulisic. 