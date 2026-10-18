Amorim mischia le carte contro l'Atalanta: Gila e Modric titolari, dubbio Cisse-Pulisic
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Le probabili scelte di formazione di Ruben Amorim per la sfida delle 18 contro l'Atalanta
Ruben Amorim prepara diversi cambi per la sfida delle 18 contro l'Atalanta. In difesa tornerà titolare Mario Gila, con De Winter e Pavlovic. A sinistra ballottaggio tra Moreira ed Estupinan, mentre Bartesaghi dovrebbe nuovamente partire dalla panchina nonostante un'ottima prestazione a Salisburgo.
In mezzo rientrerà Modric, affianco da Musah e Rabiot, che agirà sulla trequarti alle spalle di Gonçalo Ramos. Sicuro sulla fascia destra Samuel Chukwueze, mentre l'ultimo posto disponibile alle spalle dell'attaccante portoghese se lo giocano Cisse e Pulisic.
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