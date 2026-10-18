Serie A: 4 partite già giocate nella 7^ giornata: la classifica aggiornata

Serie A: 4 partite già giocate nella 7^ giornata: la classifica aggiornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
la classifica aggiornata dopo le gare di venerdi e di sabato.

Dopo le partite giocatesi ieri, sabato 17 ottobre, è cambiata così la classifica di Serie A.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Inter 19 pt *
Roma 17 *
Lazio 16
Cagliari 13
Frosinone 13 *
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10*
Atalanta 9
Sassuolo 8*
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5*
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4 *
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 3 *

Una gara in più *