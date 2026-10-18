Ramos a secco da 50 giorni in Serie A: ora servono i gol

Contro l'Atalanta Gonçalo Ramos dovrà ritrovare un gol che in campionato gli manca da 50 giorni

Sono passati 50 giorni dall'unico gol di Gonçalo Ramos in Serie A, segnato il 28 agosto contro il Venezia. In Europa e con il Portogallo il numero 9 continua a trovare la rete, ma in campionato fatica: appena 6 tiri nello specchio, 1,99 xG e 28 tocchi in area in sei partite.

Amorim continua a credere in lui, ma il Milan lo ha acquistato per 73.1 milioni soprattutto per segnare, quello che comunque gli è riuscito bene a Parigi. Il portoghese, nonostante il digiuno, ma adesso deve ritrovare il gol anche a San Siro,