Serie A, la classifica aggiornata: quinta sconfitta consecutiva per l'Udinese

Serie A, la classifica aggiornata: quinta sconfitta consecutiva per l'UdineseMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:48News
di Francesco Finulli

Il Lecce spinge sempre più nel baratro l'Udinese: prestazione dominante della formazione di Eusebio Di Francesco che vince in Friuli 0-3 e condanna la squadra di Kosta Runjaic alla quinta sconfitta consecutiva. Ora il tecnico dei Balcani rischia seriamente il posto, a una settimana dalla sfida contro il Milan di Amorim. Terza vittoria in sette gare per il LEcce

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Inter 19 pt *
Roma 17 *
Lazio 16
Cagliari 13
Frosinone 13 *
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10*
Atalanta 9
Lecce 9*
Sassuolo 8*
Torino 7
Bologna 5*
Udinese 4*
Monza 4
Genoa 4 *
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 3 *

Una gara in più *