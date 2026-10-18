Eurorivali, il Bournemouth trova la prima vittoria del campionato: giovedì il Milan

Il Bournemouth, che ospiterà il Milan giovedì in Europa League, ha vinto la sua prima gara in Premier League contro il Sunderland

Giovedì prossimo il Milan tornerà subito in campo in Europa League, per la terza giornata della League Phase. Il Diavolo giocherà in casa di uno degli avversari più ostici, il Bournemouth, in un vero e proprio derby rossonero. E la formazione inglese ha finito in questi minuti il suo impegno del weekend in campionato, finalmente positivo. Le Cherries, infatti, hanno vinto la loro prima partita in Premier League in questa stagione: fino a oggi, nelle precedenti sei partite, il Bournemouth aveva ottenuto 3 pareggi e 3 sconfitte.

Il Bournemouth ha battuto in casa il Sunderland, altro avversario del Milan in Europa League a dicembre. La formazione rossonera ha vinto 2-0 grazie alle reti messe a segno da Tavernier nel primo ed Evanilson nel secondo tempo. Cherries aiutate anche dalla superiorità numerica sin dal 17° minuto, in virtù dell'espulsione di Danso. La gara tra Bournemouth e Milan si giocherà giovedì alle ore 21.