Musah: "Affrontare l'Atalanta è sempre bello. Cisse? Dal Giorgione al Milan, il mondo è piccolo"
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Yunus Musah è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Atalanta. Queste le parole del centrocampista, che oggi torna titolare.
Che partita vedremo?
“Sarà una bella partita, affrontare l’Atalanta è sempre bello. Ci attendiamo tanta corsa, tanta intensità e tanti duelli”.
Ogni tanto con Cisse scherzate sul vostro passato veneto al Giorgione?
“A volte ne parliamo, il mondo è piccolo e ci siamo incontrati qua al Milan. Bello avere due giocatori che vengono da un paesetto”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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