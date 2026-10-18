Musah: "Affrontare l'Atalanta è sempre bello. Cisse? Dal Giorgione al Milan, il mondo è piccolo"

Musah: "Affrontare l'Atalanta è sempre bello. Cisse? Dal Giorgione al Milan, il mondo è piccolo"MilanNews.it
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Oggi alle 17:35News
di Manuel Del Vecchio

Yunus Musah è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Atalanta. Queste le parole del centrocampista, che oggi torna titolare.

Che partita vedremo?

“Sarà una bella partita, affrontare l’Atalanta è sempre bello. Ci attendiamo tanta corsa, tanta intensità e tanti duelli”.

Ogni tanto con Cisse scherzate sul vostro passato veneto al Giorgione?

“A volte ne parliamo, il mondo è piccolo e ci siamo incontrati qua al Milan. Bello avere due giocatori che vengono da un paesetto”.