MIL-ATA (0-0): annullato gol a Pulisic per fuorigioco millimetrico
MilanNews.it
Al tredicesimo minuto si strozza in gola l'urlo di gioia di San Siro: annullato per un fuorigioco millimetrico il gol del vantaggio di Pulisic. Tutto nasce da Chukwueze largo a destra che punta Bernasconi e mette in mezzo col solito sinistro a rientrare: cross deviato, Ramos la spizza in area e la palla finisce a Pulisic. Lo statunitense stoppa e di destro la piazza sotto la traversa: bel gesto tecnico ma tutto inutile per la posizione di offside. Ma è comunque un bel Milan.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Live MNMN - Gaetano in conferenza: "Abbiamo avuto un approccio un po' molle, siamo stati attendisti e non abbiamo fatto una buona pressione"
Live MNMN - Ramos in conferenza: "Amorim mi ha chiesto di stare più in area. Sul rigore sbagliato..."
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoAmorim a DAZN: "Abbiamo iniziato ad avere paura quando invece dovevamo pensare a fare il quarto gol. Ma sono contento"
Primo PianoAmorim a Sky: "Risultato la cosa importante. Per 66 minuti il miglior Milan della stagione"
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com