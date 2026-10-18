MIL-ATA (0-0): annullato gol a Pulisic per fuorigioco millimetrico

MIL-ATA (0-0): annullato gol a Pulisic per fuorigioco millimetricoMilanNews.it
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Oggi alle 18:16News
di Manuel Del Vecchio

Al tredicesimo minuto si strozza in gola l'urlo di gioia di San Siro: annullato per un fuorigioco millimetrico il gol del vantaggio di Pulisic. Tutto nasce da Chukwueze largo a destra che punta Bernasconi e mette in mezzo col solito sinistro a rientrare: cross deviato, Ramos la spizza in area e la palla finisce a Pulisic. Lo statunitense stoppa e di destro la piazza sotto la traversa: bel gesto tecnico ma tutto inutile per la posizione di offside. Ma è comunque un bel Milan.