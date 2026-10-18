Milan-Atalanta 2-0 all'intervallo: rossoneri organizzati, spensierati e col "nervoso"
Il primo tempo del Milan contro l'Atalanta, 2-0 più che meritato per i rossoneri, sta tutto nel gol segnato da Adrien Rabiot con esultanza "rabbiosa" annessa. Recupero palla alto di Modric - la gestione delle seconde palle è stata ottimale per tutti i primi 45 minuti - subito verticalizzazione per Musah, e finalmente una grande gestione dello statunitense, e gioco allargata per Moreira. Il belga trova Rabiot e il francese fa tutto: punta, dribbla, lascia al palo Carnesecchi e poi esulta "verso" - ci teniamo a specificare che non c'è niente di negativo perché in tanti lo useranno come pretesto - Chiffi, con cui aveva avuto una discussione pochi minuti prima.
Ed è proprio questo che probabilmente è mancato più volte al Milan in queste prime partite. L'organizzazione c'è, le idee pure, le giocate anche. Mancava quel "nervoso" - nervùs, per dirla alla bergamasca - che spesso fa la differenza. Quella voglia di spaccare tutto che va catalizzata sui binari positivi dell'agonismo e della voglia di vincere tutti i contrasti e andare a spaccare la porta. In questi primi 45 minuti c'è stato tutto questo. La ripresa dovrà essere all'altezza per far sì che diventi davvero una bella serata.
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