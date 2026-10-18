Montolivo: "Milan dominante per un'ora. Maignan decisivo"

Montolivo: "Milan dominante per un'ora. Maignan decisivo"MilanNews.it
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Oggi alle 20:12News
di Francesco Finulli

Riccardo Montolivo, commento tecnico su Sky Sport durante la partita Milan-Atalanta 3-2, al termine della gara ha espresso un giudizio sulla prestazione rossonera: "Un Milan dominante per un'ora si è complicato un po' la vita nella seconda parte, con l'Atalanta che con l'orgoglio è riuscita a tirar fuori una grande mezz'ora finale con qualche aggiustamento tattico. Ancora una volta Maignan decisivo su Zappacosta.

Però credo che, alla fine dei conti, il Milan abbia vinto con merito contro un'Atalanta che può lavorare e guardare al futuro sulle basi di quest'ultima mezz'ora".