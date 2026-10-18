Rabiot: "Manca mentalità". Amorim commenta: "Lo ha detto anche della Francia e lì c'è gente che vinto il Mondiale. A me questo piace"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa commentando le parole nel post gara di Adrien Rabiot.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa commentando le parole nel post gara di Adrien Rabiot, il quale ha fatto riferimento alla mancanza di mentalità da parte della squadra, soprattutto di chi è entrato a gara in corso: "Rabiot è un giocatore speciale, e ricordo che ha detto la stessa identica cosa per la nazionale. E stiamo parlando di ragazzi che hanno vinto tutto, perfino un Mondiale. Può succedere a qualsiasi squadra; ha detto la stessa cosa anche in nazionale, e a me questo piace. Ho sentito che la squadra non meritava di finire la partita con questo sapore amaro, con questa sensazione che abbiamo avuto nel finale.

Quindi non è solo una questione di mentalità, ma di come ci sentiamo, persino all'interno dello stadio. Lo stadio non scende in campo, ma allo stesso tempo, dopo la prima partita, ho avvertito come è cambiato l'ambiente. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare sia noi sia i nostri tifosi: quando succede qualcosa in partita, dobbiamo continuare a giocare nello stesso identico modo. Rabiot è molto emotivo quando parla a fine gara, e a me piacciono davvero tanto i giocatori emotivi".