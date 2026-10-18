Rabiot: "Dobbiamo migliorare in mentalità. Quelli che entrano devono fare di più"

Le dichiarazioni di Adrien Rabiot nell'immediato post partita di Milan-Atalanta

Nell'immediato post partita di Milan-Atalanta Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la partita e mandando un messaggio chiaro ai suoi compagni di squadra in vista del futuro.

Come si cancellano questi 30'?

“Non è una roba fisica, ma di testa. Eravamo sopra di 3 gol e poi abbiamo abbassato l'attenzione e la concentrazione. Poi quando affronti una squadra di qualità rischi anche di pareggiarla e perderla. Avevo già detto contro il Sassuolo, credo, che dovevamo migliorare su queste cose, sulla mentalità. Il calcio è così, se predi la concentrazione rischi di perdere le partite. Bene il primo tempo, ma bisogna rivedere questa partita. Anche quelli che entrano devono fare di più, entrare bene in partita secondo me. Comunque sono 3 punti importantissimi, quindi siamo contentissimi".