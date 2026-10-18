Ambrosini: "Rabiot dà la sensazione di avere un’onnipotenza fisica... Chi lo ha allenato dice che ha un motore diverso"
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Ambrosini apprezza molto l'evoluzione di Adrien Rabiot a centrocampo
Un gol, un assist e la forte sensazione generale che sia un giocatore di livello molto alto: Adrien Rabiot, capocannoniere del Milan in campionato, è stato determinante anche nella sfida contro l'Atalanta di questa sera. Prestazione di alto livello e di grande superiorità fisica, come riconosce Massimo Ambrosini nel suo intervento post partita su DAZN:
“Dà la sensazione di avere un’onnipotenza fisica che gli permette di vincere tutti i duelli corpo a corpo. Anche l’interpretazione di questo nuovo ruolo… Ha capacità di smarcamento ma anche di conclusione: è diventato più lucido davanti la porta. Chi l’ha allenato dice che ha un motore diverso”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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