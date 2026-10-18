Primo Piano Amorim a DAZN: "Abbiamo iniziato ad avere paura quando invece dovevamo pensare a fare il quarto gol. Ma sono contento"

Mister Ruben Amorim ha parlato a DAZN al termine di Milan-Atalanta 3-2. Queste tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese dopo la vittoria di San Siro.

Ci sono stati passi avanti secondo lei? E quanto pesa questo finale incerto?

“Fa parte del gioco. Contro il Sassuolo ho detto che stiamo migliorando e lo vedo sempre, i minuti finali non cambiano questo, ma ci dicono che dobbiamo essere concentrati per 90 minuti e che ci sono cose su cui migliorare. Dobbiamo capire che abbiamo avuto 3 gare ravvicinate, ma anche l’Atalanta. Dopo il loro gol l’inerzia è cambiata completamente, anche se eravamo stati vicini al quarto gol ma abbiamo preso decisioni sbagliate in costruzione. Questo ha dato fiducia all’Atalanta e dobbiamo migliorare”.

Cosa ti rende più felice stasera? L’approccio è stato notevole per consapevolezza e forza:

“Credo che le rotazioni ci hanno aiutato molto, i giocatori lavorano duro. Pressing, inserimenti e corse ci vuole tempo per assimilarli, ma stiamo migliorando. Stiamo capendo meglio i momenti della partita: quando ci riusciamo sembra più facile essere nella posizione giusta. Abbiamo giocato bene fino al sessantaseiesimo circa, poi è cambiata l’inerzia. Non è solo una questione di essere stanchi, ma tutti abbiamo iniziato ad paura. Dovevamo pensare invece a controllare la gara col possesso e fare il quarto. Ho provato a cambiare questa cosa con centrocampisti freschi ma è stata dura. Anche lo stadio era nervoso alla fine, ma sono contento per il risultato e continuiamo così”.

Su Rabiot. Che rapporto ha con gli ammoniti?

“È un giocatore davvero importante. Ho sentito che dopo l’intervallo, quando abbiamo parlato, lui ha capito. È davvero un giocatore esperto, sa che non può fermare ogni giocata se è ammonito. Se avessi pensato che potesse prendere il rosso l’avrei cambiato ma ho sentito che fosse tutto sotto controllo”.