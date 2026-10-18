News Sarri: "Oggi ho scoperto che un giocatore può mandare a fanculo l'arbitro. Non è stato chiamato il VAR sul mani di De Winter"

Maurizio Sarri ha parlato al termine di Milan-Atalanta 3-2 ai microfoni di Sky Sport, lamentandosi della direzione arbitrale di Chiffi

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita in cui la Dea è stata sconfitta 3-2 a San Siro dal Milan. Nel corso dell'intervista si è lamentato della direzione dell'arbitro Chiffi. Le sue dichiarazioni complete.

Come si spiega un primo tempo così brutto?

"Abbiamo pressato con scarsa intensità nel primo tempo e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Nonostante questo, la prima grossa palla gol della partita è stata la nostra con Krstovic. Poi ci sono stati anche episodi contrari, perché la palla sul braccio del difensore è battuta tre volte: due volte in area nostra e sono chiamate al VAR, e una volta in area del Milan e non è stata chiamata al VAR sul cross di Rowe mi sembra abbia fatto mano De Winter. Poi oggi ho scoperto anche una cosa nuova, che ci sono dei giocatori che possono mandare a fanculo l'arbitro. Chi non ha importanza. Alla fine del primo tempo ho chiesto all'arbitro se per regolamento c'era qualcuno che lo poteva mandare a fanculo e lui mi ha detto di sì e che però lo ha ammonito. Allora gli ho detto che se lo mando a fanculo io mi manda fuori, giustamente. Quindi lasciamo perdere, la conduzione a noi non è assolutamente piaciuta, ma io ogni volta che incontro Chiffi a San Siro finisce così. Comunque ci dispiace non aver raccolto punti e soprattutto ci dispiace di aver avuto la palla del 3-3 a sei minuti dalla fine, con cinque di recupero, con undici minuti a disposizione e un'inerzia della partita che in quel momento era completamente a favore nostro, quindi si poteva pensare anche a qualcosa in più del pareggio. Ci dispiace, però se la squadra è capace di esprimersi come ha fatto nell'ultima mezz'ora, deve essere una squadra che prende consapevolezza e deve prendere convinzione"

Un commento sulla prestazione di Gaetano?

"Tutti gli ingressi mi sembra siano stati molto, molto reattivi e molto positivi. Alcuni, entrando, la partita l'avevano già ripresa in mano, quindi è un compito facilitato, però gli ingressi di stasera ci hanno dato molto"