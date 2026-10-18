Conferme sui contatti tra il Milan e Markus Krosche

Il Milan ha ripreso i contatti con Markus Krosche per il ruolo di Head of Football, il dirigente tedesco ha salutato oggi l'Eintracht

Mentre a Milano, stadio San Siro, si entrava nei minuti conclusivi di Milan-Atalanta - gara vinta 3-2 dai rossoneri con brivido finale - dalla Germania arrivava la notizia della separazione tra Markus Krosche e l'Eintracht Francoforte. Per diverse settimane il dirigente tedesco è stato il candidato numero uno per divenire l'Head of Football del nuovo progetto di Milan voluto da Gerry Cardinale: c'erano già gli accordi ma fu proprio la società tedesca a frapporsi e non liberare il suo uomo.

Ora invece, da qualche ora, Markus Krosche è libero ed effettivamente è ancora in contatto con il Milan. Dopo che lo ha riportato Fabrizio Romano, la notizia è stata confermata anche da Gianluca Di Marzio che ha sottolineato come siano stati riallacciati i rapporti tra le parti: queste sono al lavoro per trovare una quadra, non tanto sull'aspetto economico, ma sul tipo di progetto e lavoro che si vuole impostare.