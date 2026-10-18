Marelli: "Due calci di rigore praticamente identici. Entrambe le volte c’è il braccio sinistro del giocatore fuori figura"

Marelli conferma la linea del VAR e di Chiffi: giusti i due rigori assegnati al Milan contro l'Atalanta

In Milan-Atalanta l'arbitro Chiffi, con l'ausilio del VAR, ha concesso due rigori ai rossoneri, entrambi per un tocco di mano di un giocatore dell'Atalanta in area di rigore. Due decisioni "facili" ed ineccepibili, come commenta l'ex arbitro Luca Marelli nel post partita di DAZN:

"Due calci di rigore praticamente identici. Entrambe le volte c’è il braccio sinistro del giocatore fuori figura. Per il tocco di Obric c’è un tocco di polso sinistro: il tiro sarebbe finito fuori dallo specchio, ma non importa. Deve essere valutata solo la punibilità del tocco di braccio. Il VAR Meraviglia molto attento, poi calcio di rigore e niente giallo come siamo abituati da un po’ di anni.

Nel secondo tempo l’episodio è identico. Kristensen era partito bene, con le braccia dietro la schiena, poi non ha resistito all’istinto e ha allargato il braccio. Rigore molto evidente”.