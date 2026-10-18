Florenzi: "I primi 66 minuti sono i migliori del Milan quest'anno"

Alessandro Florenzi ha commentato positivamente la prestazione del Milan nei primi 66 minuti della partita contro l'Atalanta

Alessandro Florenzi, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 al termine di Milan-Atalanta 3-2 per esprimere il suo giudizio sulla prestazione della squadra di Amorim e specialmente sul finale traballante: "È successo che il Milan ha spento l’interruttore e in Serie A non te lo puoi permettere. In 33 minuti praticamente stava riprendendo la partita l'Atalanta: all'ultimo Zappacosta se fa gol, stiamo parlando completamente di un'altra partita. I primi 66 minuti secondo me sono i migliori del Milan di quest'anno per come hanno interpretato la partita, per come hanno giocato e per come hanno avuto il possesso del pallone.

Questo il tabellino di Milan-Atalanta, match valido per la settima giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-ATALANTA 3-2

Marcatori: 24’ Ramos, 43’ Rabiot, 57’ Gila, 66’ Gaetano, 81’ Krstovic.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila (dal 85’ Tomori), De Winter, Pavlović, Moreira; Musah (dal 75’ Estupinan), Modrić (dal 75’ Loftus-Cheek), Rabiot; Chukwueze (dal 53’ Hutchinson), Ramos, Pulisic (dal 75’ Jashari). A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Diawara, Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Camarda. All.: Amorim.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac (dal 20’ Obric), Bernasconi (dal 75’ Zappacosta); Pašalić (dal 59’ Gaetano), Éderson; De Ketelaere, Samardžić (dal 75’ Scamacca), Rowe (dal 59’ Zalewski); Krstović. A disp.: Sonzogni, Sportiello, Plaia, Idele, Pounga. All.: Sarri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: Gol annullato 13’ Pulisic

Ammoniti: 41’ Rabiot, 69’ Ederson, 78’ Obric.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.