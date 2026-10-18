Ramos: "Rabiot arrabbiato? Una squadra vincente sa vincere anche queste partite"

Le dichiarazioni di Gonçalo Ramos nel post partita di Milan-Atalanta ai microfoni di Sky

L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dopo Milan-Atalanta 3-2, partita in cui ha segnato un rigore e ne ha sbagliato un altro.

Rabiot era un po' arrabbiato per il finale: che ne pensi tu?

"È difficile, abbiamo concesso due gol nel finale, loro hanno tante qualità, ci hanno pressato e possiamo comunque difendere come squadra, possiamo soffrire, ma quello che vogliamo costruire qui è una squadra vincente: una squadra vincente sa vincere queste partite in qualsiasi condizione"

Preferisci giocare con un compagno che ti gira intorno o con due esterni che ti servono?

"Domanda difficile. Preferisco giocare nel modo che consente di portare più uomini in area, che sia con uno che gira attorno o due che entrano, perché il vero vantaggio di avere tanta densità in area soprattutto poi per me. La squadra avversaria fa fatica a difendere tanti giocatori, che sia io da solo o altri giocatori. Ecco, è questo il tema: dobbiamo fare come nell'ultima partita, mettere più persone, più uomini possibili in area, attaccare con tanti giocatori, con tutte le qualità che abbiamo. Questo è il valore aggiunto, secondo me"