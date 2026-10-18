Amorim: "Nei primi 66' è stato il migliori Milan della stagione. Poi abbiamo perso fiducia ed è salita un po' di stanchezza"

Alcuni estratti delle dichiarazioni di Ruben Amorim nel post partita di Milan-Atalanta a Sky Sport

Ruben Amorim, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della partita tra Milan e Atalanta che i rossoneri hanno vinto per 3-2, rischiando molto nel finale dopo aver dominato per un'ora. Le sue dichiarazioni complete.

Più felice per i 3 punti o più la rabbia per il finale?

"Penso che il risultato sia la cosa più importante alla fine della partita, ma dobbiamo analizzare la prestazione: con questo calendario e visto che nella partita abbiamo quasi realizzato il quarto gol. Anche i tifosi dopo il 3-1 hanno iniziato a percepire questo nervosismo. Penso che per alcuni versi abbiamo meritato di uscire da questa partita con questo stato d'animo per gli ultimi venticinque minuti. Quindi, considerando i novanta, abbiamo giocato bene i primi sessantasei-sessantacinque e poi meno bene"

È stato il miglior Milan della stagione nei primi 66 minuti?

"Direi di sì, ci siamo mostrati più completi: abbiamo creato occasioni, abbiamo controllato bene il pallone, abbiamo controllato le loro transizioni, li abbiamo controllati bene nell'uomo contro uomo, nel one-to-one. E poi dopo quel 66º è salita un po' di stanchezza, abbiamo perso fiducia, quindi sicuramente un calo generale"