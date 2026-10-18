Serie A, Milan-Atalanta 3-2: la classifica aggiornata. Rossoneri quarti

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Oggi alle 20:09News
di Manuel Del Vecchio
La classifica aggiornata dopo Milan-Atalanta

Il Milan vince, col brivido, contro l'Atalanta: tre punti meritatissimi, peccato per gli ultimi 20 minuti. Il 3-2 finale per i rossoneri è un po' bugiardo, ma il calo della squadra c'è stato. Le considerazioni ovviamente ora saranno più serene perché dopo una vittoria c'è sempre più capacità di analisi. Questa la classifica aggiornata, con i rossoneri momentaneamente quarti in classifica.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 19*
Roma 17*
Lazio 16
Milan 15*
Como 14*
Frosinone 13*
Cagliari 13
Juventus 11
Napoli 10*
Atalanta 9*
Lecce 9*
Sassuolo 8*
Torino 7
Bologna 5*
Monza 4
Parma 4
Udinese 4*
Genoa 4*
Fiorentina 4*
Venezia 3*

*una partita in più