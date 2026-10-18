Krosche si dimette: "Il Consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche"

Krosche si dimette: "Il Consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche"MilanNews.it
Oggi alle 19:36News
di Manuel Del Vecchio

L'Eintracht Francoforte ha comunicato di aver accolto la richiesta di dimissioni del dirigente Markus Krösche, che in estate era stato ad un passo da firmare col Milan per il ruolo di Head of Football".

"Il Consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche di un congedo immediato.

Il contratto, in vigore fino al 30 giugno 2028, proseguirà con alcune modifiche. Ringraziamo Markus Krösche per l’impegno profuso con successo negli ultimi anni e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro!".