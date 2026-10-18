Ramos a DAZN: "Il mister mi parla e mi chiede di essere più in area. Miglioreremo di squadra"

Gonçalo Ramos, oggi un gol e un rigore sbagliato, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Atalanta 3-2. Queste le parole del centravanti rossonero.

Pensi più al rigore segnato o a quello sbagliato?

“Non penso a nessuno dei due. So cosa posso fare meglio, ma non abbiamo tempo per rimuginarci: ora c’è un’altra partita tra tre giorni e pensiamo a quella”.

Sulle richieste di Amorim sui suoi movimenti per riempire l’area:

“È una cosa su cui stiamo cercando di migliorare. Il mister mi parla, mi dice di essere più in area. Anche la squadra ci sta lavorando su questo, tutti quanti, non solo io. Miglioreremo nelle prossime partite”.

Nello spogliatoio parlate di obiettivi? Scudetto, corsa Champions…

“Il nostro obiettivo è di vincere ogni partita. Non siamo concentrati sul finale della stagione. Vogliamo vincere ogni partita e così facendo possiamo vincere tutto, che è quello che deve fare un club come il Milan”.

Oggi allo stadio c’era Pippo Inzaghi. Chi è il tuo attaccante preferito della storia del Milan?

“Domanda difficile, non penso sceglierne uno solo. Essendo giovane quello che conosco di più è Zlatan, è il mio preferito. Ma nella storia del Milan ce ne sono un sacco. Inzaghi, Van Basten, Sheva, Ronaldo Nazario… Potremmo stare qua tutta la notte ad elencarli. È stato bello vedere che era qui, vincere e aver segnato”.

Ti farebbe comodo avere più giocatori tecnici vicini a te per poter dialogare?

“Nelle ultime partite abbiamo avuto tanti giocatori vicino a me, abbiamo scambiato tanto volte, anche tra le linee. Stiamo migliorando e ci stiamo conoscendo meglio e così potremo migliorando nelle prossime partite”.