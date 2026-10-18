Gila a DAZN: "Al gol mi sono emozionato. Contentissimo qua al Milan"

Mario Gila ha trovato il suo primo gol rossonero in Milan-Atalanta 3-2. Queste le sue parole a DAZN al termine del match:

Che intensità… Non mi aspettavo andaste così forti:

“Siamo entrati molto bene in partita, abbiamo controllato bene i tempi di gioco col possesso. Poi nel secondo tempo siamo crollati un po’. Ma siamo contenti perché vincere queste partite è importante”.

Grande esultanza di squadra sul tuo gol…

“Come ho detto in diverse situazioni sono contentissimo di essere qua al Milan, la squadra è pazzesca. Tutti mettono un pezzettino del loro, sono tutti sorridenti ed è facile lavorare con loro. Io do tutto, loro mi vogliono bene. Quando ho fatto gol hanno esultato tutti un sacco, mi sono emozionato. È stato bellissimo, sì”.