Gila a DAZN: "Al gol mi sono emozionato. Contentissimo qua al Milan"
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Mario Gila ha trovato il suo primo gol rossonero in Milan-Atalanta 3-2. Queste le sue parole a DAZN al termine del match:
Che intensità… Non mi aspettavo andaste così forti:
“Siamo entrati molto bene in partita, abbiamo controllato bene i tempi di gioco col possesso. Poi nel secondo tempo siamo crollati un po’. Ma siamo contenti perché vincere queste partite è importante”.
Grande esultanza di squadra sul tuo gol…
“Come ho detto in diverse situazioni sono contentissimo di essere qua al Milan, la squadra è pazzesca. Tutti mettono un pezzettino del loro, sono tutti sorridenti ed è facile lavorare con loro. Io do tutto, loro mi vogliono bene. Quando ho fatto gol hanno esultato tutti un sacco, mi sono emozionato. È stato bellissimo, sì”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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