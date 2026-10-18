Amorim giustifica i due gol subiti: "Distratti? No, stanchi. Potevamo evitarli i due gol subiti"

Alcuni estratti delle dichiarazioni di Ruben Amorim nel post partita di Milan-Atalanta a Sky Sport

Ruben Amorim, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della partita tra Milan e Atalanta che i rossoneri hanno vinto per 3-2, rischiando molto nel finale dopo aver dominato per un'ora. Le sue dichiarazioni complete.

Perché questo Milan "distratto" nel finale?

"Non so esattamente cosa significhi e cosa implichi la parola "distratto". Eravamo un po' stanchi, forse anche l'Atalanta, perché anche loro hanno giocato a metà settimana. Diciamo che l'inerzia della partita è cambiata completamente dopo il 3-1: abbiamo smesso di pressare, è iniziato a salire il nervosismo. Può capitare nel calcio, dobbiamo essere più continui in termini di prestazioni, di risultati e, anche se dobbiamo soffrire, soffrire meno"

I due gol si potevano evitare?

"Di sicuro avremmo potuto evitare i due gol, controllare l'area e le loro transizioni: a volte non abbiamo seguito le loro corse. Ma stiamo giocando bene, non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della partita. Chiaro, sul 3-0 possiamo difendere non così alti sul campo: a volte è un po' una scommessa, volevamo provare a fare il quarto perché per alcuni versi sapevamo che se avessimo subito il 3-1 avremmo potuto soffrire nel finale. Chiaro, dobbiamo fare meglio: anche il secondo gol contro il Benfica era simile al primo gol di questa sera, quindi c'è qualcosa che dobbiamo gestire meglio. I difensori c'erano, ma dobbiamo seguire meglio il movimento del centrocampista avversario che si inserisce".