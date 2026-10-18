Ramos a Sky: "Una squadra vincente sa vincere in qualsiasi condizione"

L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dopo Milan-Atalanta 3-2, partita in cui ha segnato un rigore e ne ha sbagliato un altro.

È il tuo miglior momento da quando sei qua?

"Possiamo dire effettivamente che questo sia il miglior momento per me qui, ma la cosa importante è che abbiamo vinto due partite consecutive, stiamo costruendo fiducia, autostima. È stata una partita difficile e il calendario molto impegnativo e serrato, c'è poco tempo per riposare ed è importante vincere ogni partita e crescere in autostima".

Rabiot era un po' arrabbiato per il finale: che ne pensi tu?

"È difficile, abbiamo concesso due gol nel finale, loro hanno tante qualità, ci hanno pressato e possiamo comunque difendere come squadra, possiamo soffrire, ma quello che vogliamo costruire qui è una squadra vincente: una squadra vincente sa vincere queste partite in qualsiasi condizione"

Il secondo rigore potevi tirarlo centrale?

"Se ci ripenso, avrei dovuto metterlo nello stesso angolo, guardare il portiere appena prima di calciare. In realtà, nel primo rigore lui ha spiazzato me e quindi nel secondo ho provato a sorprenderlo, e lui invece si è tuffato dalla stessa parte e l'ha parata"

Preferisci giocare con un compagno che ti gira intorno o con due esterni che ti servono?

"Domanda difficile. Preferisco giocare nel modo che consente di portare più uomini in area, che sia con uno che gira attorno o due che entrano, perché il vero vantaggio di avere tanta densità in area soprattutto poi per me. La squadra avversaria fa fatica a difendere tanti giocatori, che sia io da solo o altri giocatori. Ecco, è questo il tema: dobbiamo fare come nell'ultima partita, mettere più persone, più uomini possibili in area, attaccare con tanti giocatori, con tutte le qualità che abbiamo. Questo è il valore aggiunto, secondo me"