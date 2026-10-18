News Rabiot a Sky: "Sono un po' arrabbiato: non possiamo fare un primo tempo del genere e poi crollare"

Le dichiarazioni complete di Adrien Rabiot, MVP di Milan-Atalanta 3-2, al termine della gara ai microfoni di Sky Sport

Adrien Rabiot, con l'ennesimo gol e l'ennesimo assist del suo inizio stagione, è stato votato MVP di Milan-Atalanta 3-2. Al termine della gara è stato intervistato da Sky Sport 24.

Come ti spieghi questa partita stranissima?

"Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente nel secondo tempo, gli ultimi trenta minuti, abbiamo perso il filo della partita ed è un problema, perché abbiamo fatto molto bene il primo tempo. Poi se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente. Fortunatamente abbiamo vinto questa partita, ma alla fine non so se lo meritiamo così tanto. Per questo sono un po' arrabbiato, perché, ripeto, abbiamo vinto ed avevamo bisogno dei tre punti, ma non possiamo fare un primo tempo del genere e poi crollare così nel secondo tempo"