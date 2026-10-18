MIL-ATA (3-2): altra disattenzione, segna Krstovic. Non va rovinata una grande partita

MIL-ATA (3-2): altra disattenzione, segna Krstovic. Non va rovinata una grande partita
Oggi alle 19:42News
di Manuel Del Vecchio

Gol dell'Atalanta al minuto 82, ora la sfida è sul 3-2 per il Milan. Difesa schierata malissimo da principio: Jashari non può contenere Bellanova sulla fascia, cross al centro rasoterra e Krstovic beffa De Winter con un doppio movimento di facile lettura: il numero 90 la piazza benissimo con Maignan incolpevole. Bruttissimo calo del Milan in questi minuti, non va buttata alle ortiche una partita giocata splendidamente per 70 minuti.